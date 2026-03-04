Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и представителя потерпевших на приговор от 15 января 2026 года.

По итогам рассмотрения апелляции приговор был изменён в части назначения наказания. На основании статьи 63 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначенное наказание в виде лишения свободы признано условным.

Осуждённому установлен пробационный контроль на весь срок наказания с возложением определённых обязанностей. Мера пресечения в виде содержания под стражей отменена.

В остальной части приговор оставлен без изменений. Апелляционные жалобы удовлетворены.

Постановление вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит пересмотру в кассационном порядке .

Напомним, согласно материалам суда, трагедия произошла в октябре прошлого года во дворе дома на улице Садовой. Мужчина, управляя автомобилем КамАЗ, принадлежащим ТОО «Тазалык-2012», при движении задним ходом допустил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Дело ранее рассмотрел суд №2 Костаная. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учёл ряд смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у мужчины малолетнего ребёнка, а также добровольное возмещение потерпевшим имущественного и морального вреда. Суд назначил водителю наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на три года.

Перевозки грузов изменятся: Минтранс РК обновил правила для автотранспорта Министр транспорта Казахстана приказом от 28 февраля 2026 года утвердил изменения в Правила перевозок грузов...

Бизнес вышел из тени: 265 тысяч казахстанцев стали официально самозанятыми 1 марта 2026 года в Казахстане завершился переходный период по выбору режима налогообложения. Предприниматели окончательно...