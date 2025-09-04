О состоянии людей, которые пострадали в ДТП на трассе Костанай — Рудный, сообщили сотрудники областного управления здравоохранения. Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло 3 сентября.

Оба транспортных средства ехали в направлении Рудного. По предварительным данным, авария произошла в результате совершения водителем грузовика разворота. В результате травмы получили трое пассажиров. По информации облздрава, все обошлось без серьезных травм, пострадавшие направлены на амбулаторное лечение. Полицией собран необходимый материал для дальнейшего расследования.

Выясняются и обстоятельства наезда на пешехода в Костанае, на пересечении улиц Баймагамбетова и Победы. Водитель автомобиля Jetour сбил пожилую женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

К сожалению её жизнь спасти не удалось. По факту ДТП полиция начала досудебное расследование.

Процессуальное решение будет принято после результатов экспертиз