Сбитые знаки и разбитые авто: экзамены на права в Казахстане напоминают сцены из триллера

— Сегодня, 13:14
Изображение для новости: Сбитые знаки и разбитые авто: экзамены на права в Казахстане напоминают сцены из триллера

Фото: Instagram/gov4c.kz

Зачастую казахстанцы к заветному получению водительских прав относятся довольно легкомысленно. Специалисты НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подготовили небольшой ролик с ужасающими последствиями практического экзамена, сообщает Zakon.kz.

Так, в пресс-службе уточняют, что практический экзамен на получение водительских прав – это не просто формальная процедура, а проверка готовности к участию в дорожном движении.

«Для многих кандидатов этот этап становится настоящим испытанием. Нередко он заканчивается не только неудовлетворительной оценкой, но и поврежденными автомобилями, сбитыми знаками и опасными ситуациями», — сообщает пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Чтобы не быть голословными, сотрудники собрали реальные кадры с автодромов из разных регионов Казахстана.



