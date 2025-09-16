Зачастую казахстанцы к заветному получению водительских прав относятся довольно легкомысленно. Специалисты НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подготовили небольшой ролик с ужасающими последствиями практического экзамена, сообщает Zakon.kz.
Так, в пресс-службе уточняют, что практический экзамен на получение водительских прав – это не просто формальная процедура, а проверка готовности к участию в дорожном движении.
«Для многих кандидатов этот этап становится настоящим испытанием. Нередко он заканчивается не только неудовлетворительной оценкой, но и поврежденными автомобилями, сбитыми знаками и опасными ситуациями», — сообщает пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Чтобы не быть голословными, сотрудники собрали реальные кадры с автодромов из разных регионов Казахстана.
"Письмо учителя" - Воробьёва Елена Геннадьевна
"Письмо учителю" - Мельникова Светлана Викторовна
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.