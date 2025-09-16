Зачастую казахстанцы к заветному получению водительских прав относятся довольно легкомысленно. Специалисты НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подготовили небольшой ролик с ужасающими последствиями практического экзамена, сообщает Zakon.kz.

Так, в пресс-службе уточняют, что практический экзамен на получение водительских прав – это не просто формальная процедура, а проверка готовности к участию в дорожном движении.

«Для многих кандидатов этот этап становится настоящим испытанием. Нередко он заканчивается не только неудовлетворительной оценкой, но и поврежденными автомобилями, сбитыми знаками и опасными ситуациями», — сообщает пресс-служба НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Чтобы не быть голословными, сотрудники собрали реальные кадры с автодромов из разных регионов Казахстана.

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

"Письмо учителя" - Воробьёва Елена Геннадьевна Уважаемая Воробьёва Елена Геннадьевна, поздравляем Вас с Днём учителя! Наша история знакомства с начальной школой...

"Письмо учителю" - Мельникова Светлана Викторовна Мой первый учитель из начального звена школы. Я навсегда запомню её как самую добрую и...