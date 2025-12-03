Правительство утвердило новые правила контроля за уплатой обязательных пенсионных взносов: с 1 января 2026 года приостановление расходных операций по банковским счетам возможно лишь если сумма задолженности превышает 6 МРП 25 950 тенге по расчету на 2026 год, сообщает kz.kursiv.media

Кого это касается и сколько должников

По данным КГД, просрочка по ОПВ зафиксирована у 133 338 плательщиков и агентов (включая операторов интернет-платформ и приложений), совокупный долг — 534,5 млн тенге (в среднем около 4 тыс. тенге на организацию).

Из них 98 397 плательщиков (73,8%) должны меньше 6 МРП — это в основном компании без наемного персонала, где работает только собственник. Оставшиеся 34,9 тыс. не укладываются в новый порог.

Когда и как заблокируют счета

Налоговый орган направляет уведомление в течение 5 рабочих дней после того, как долг превысил 25 950 тенге.

Если задолженность не погашена в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, расходные операции по счетам и кассе могут быть приостановлены.

Блокировка по банковским счетам будет в пределах суммы долга по социальным платежам — это позволяет не останавливать деятельность полностью.

По кассе ограничение расходов действует без лимита, как и прежде.

Норма распространяется на юрлиц и их подразделения, нерезидентов с постоянным учреждением в РК, ИП и лиц, занимающихся частной практикой.

Зачем меняют подход

Ранее счета могли блокировать даже из-за 1 тенге просрочки. Новый порог реализует поручение Президента об отказе от чрезмерно карательных мер:

снижает давление на микробизнес;

исключает блокировки из-за незначительных сумм;

фокусирует контроль на крупных должниках, чьи долги затрагивают интересы работников.

Итог: с 2026 года блокировка счетов станет инструментом адресного взыскания существенных долгов по пенсионным отчислениям, а не препятствием для повседневной работы бизнеса при мелких недоимках.

