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Сдачу отпечатков пальцев казахстанцев перенесли на 2023 год

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Дактилоскопическую регистрацию граждан перенесли в Казахстане. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, отпечатки пальцев граждане будут сдавать в январе 2023 года, передает Tengrinews.kz.

МВД проинформировало, что в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире дактилоскопическая регистрация граждан, которая должна была начаться с 2021 года, переносится на 2023 год.

«В связи с пандемией короновирусной инфекции и прогнозами по развитию эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19, дактилоскопическая регистрация граждан начнется с 1 января 2023 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

С 1 января 2021 года вступил в действие закон «О дактилоскопической и геномной регистрации». Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов — удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом.

Однако в декабре МВД совместно с заинтересованными госорганами внесло в Парламент предложение о переносе срока введения в действие отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации на 1 января 2023 года.

По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года не обязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока.

Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП — 5 834 тенге в 2021 году.

Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без вести пропавших, с их согласия.

Как заверили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные, Ф.И. О. и ИИН, в ней отсутствуют.

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