Могут ли сделать 31 декабря официальным выходным днём в Казахстане, ответил глава управления департамента труда и социального партнёрства Министерства труда и социальной защиты населения Шалкар Оразбеков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил Оразбеков, ведомство несколько раз рассматривало этот вопрос и изучило международный опыт.

«Исходя из международного опыта, мы пришли к выводу, во всех станах 31 декабря – это рабочий день. Во всех странах 1 и 2 января, за исключением России, являются праздничной датой и соответственно выходными днями. На сегодняшний день мы данный вопрос не рассматриваем, чтобы 31 декабря сделать праздничной датой», – сказал Оразбеков на брифинге в правительстве.

Он добавил, что предприятия могут в рамках внутренних актов сделать 31 декабря выходным днём либо неполным рабочим днём. На официальном уровне на сегодняшний день данный вопрос не рассматривается.

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