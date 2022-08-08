Сделать односторонним движение двух улицах и построить еще один мост предлагают полицейские в Костанае

Ежегодно увеличивающийся транспортный поток, делает передвижение по дорожным артериям города проблематичным. Загруженность улиц неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий. Чтобы решить эту проблему, полицейские Костаная предлагают ряд мер.

К примеру, на двух перекрестках Назарбаева-Бородина и Каирбекова-Тауельсыздык оборудовать светофорные объекты дополнительными секциями для поворота направо. А на пересечении Мауленова и Дощанова и вовсе построить дополнительную, выделенную полосу

«Совершенно с вами согласен. Сложный перекресток. Всегда там затор. Нужно сделать. Единственное там еще надо посмотреть, если частная территория, заходим или нет. Если заходим, надо договариваться, выкупать и так далее. А вообще очень правильно. В любой момент туда приедешь на Дощанова, там всегда стоит на выезд на Карбышева затор. Почему, потому что у нас есть только 1 въезд в город», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Одобрил аким города и еще одно предложение полицейских — строительство выделенной полосы направо с Баймагамбетова на Воинов-интернационалистов и с Воинов-интернационалистов на Абая. Были и другие варианты решения проблемы увеличившегося транспортного потока. К примеру, сделать улицы Баймагамбетова и Абая односторонними. Эта идея одобрения не получила. Также как и строительство дополнительного моста.

«Второй момент мост между Тобылом и Костанаем. Понятно, это не касается города, это области касается вопрос, но я думаю, что это тоже преждевременно. Мы, область вернее, отремонтировала Корейский мост, у нас есть Центральный мост, КЖБИ-нский мост, в данный момент пока справляются», — отметил Марат Жундубаев.

Перспективной показалась акиму и идея соединения улицы Речной с улицей Гашека, а также жилым массивом Амангельды. Это позволит значительно разгрузить одну из центральных городских магистралей — проспект Абая. Уже в процессе работы и еще один проект.

«У нас сегодня согласования все прошли. Дорога между «Береке» и «Аэропортом», где мы должны связать их через железную дорогу. Сегодня конкурсные процедуры начались. Мы, я думаю, до конца года, до начала года должны получить ПСД с положительной государственной экспертизой, которая позволит разгрузить улицу Назарбаева и пустить дорожный трафик через «Аэропорт», — поделился аким города.

По внесенным и одобренным предложениям будет создана «Дорожная карта», которая позволит разделить работы на не требующие больших затрат и на те, что повлекут большие финансовые расходы бюджетных средств. Тогда и станет точно известно, на каких участках произойдут перемены.

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