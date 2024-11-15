Сельские дороги без асфальта предложили строить в Казахстане

— Сегодня, 13:51
Сгенерировано ИИ


Депутат Мажилиса Ирина Смирнова предложила использовать альтернативные технологии при строительстве сельских дорог в Казахстане. Соответствующий депутатский запрос она направила премьер-министру Олжас Бектенов, сообщает tengrinews.kz

Вместо асфальта — цемент и местные материалы

По словам депутата, сегодня в стране большое внимание уделяется республиканским трассам, однако дороги к небольшим аулам и фермерским хозяйствам остаются серьёзной проблемой.

Ирина Смирнова считает, что асфальтировать все сельские дороги традиционным способом слишком дорого и экономически нецелесообразно. В качестве альтернативы она предложила строить дороги с использованием цемента, грунта, песка и щебня.

Такие дороги могут быть дешевле в несколько раз

Как отметила депутат, дороги из местных материалов с цементным укреплением могут обходиться в 6–8 раз дешевле асфальтовых, быстрее строиться и лучше выдерживать перепады температур и нагрузку от тяжёлой сельхозтехники.

В пример она привела США, Германию и Китай, где подобные технологии уже применяются для сельских и полевых дорог.

В Казахстане предлагают запустить пилотные проекты

Депутат предложила пересмотреть строительные нормы, разработать типовые проекты сельских дорог и запустить пилотные проекты в нескольких регионах страны.

Также Ирина Смирнова считает необходимым создать отдельную программу «Сельские дороги», ориентированную на транспортную доступность для каждого аула.



