Воспитателя детсада осудили по делу об истязании 16 детей

— Сегодня, 14:14
В Павлодаре суд вынес приговор воспитателю детского сада, признанной виновной в истязании 16 детей в возрасте от 2 до 2,5 лет. Об этом сообщает прокуратура Павлодарской области.

Следствие установило систематическое насилие

По данным стороны обвинения, женщина систематически применяла насилие к воспитанникам — наносила удары, дергала за волосы и швыряла детей, причиняя им физические и психологические страдания.

Суд назначил наказание

Как сообщили в прокуратуре, вина подсудимой была доказана благодаря представленным в суде доказательствам и позиции государственного обвинителя.

17 апреля 2026 года суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Также её лишили права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.

Приговор пока не вступил в силу

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.



