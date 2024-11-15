Воспитателя детсада осудили по делу об истязании 16 детей

В Павлодаре суд вынес приговор воспитателю детского сада, признанной виновной в истязании 16 детей в возрасте от 2 до 2,5 лет. Об этом сообщает прокуратура Павлодарской области.
Следствие установило систематическое насилие
По данным стороны обвинения, женщина систематически применяла насилие к воспитанникам — наносила удары, дергала за волосы и швыряла детей, причиняя им физические и психологические страдания.
Суд назначил наказание
Как сообщили в прокуратуре, вина подсудимой была доказана благодаря представленным в суде доказательствам и позиции государственного обвинителя.
17 апреля 2026 года суд назначил женщине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Также её лишили права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.
Приговор пока не вступил в силу
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
