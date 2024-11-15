Что станет обязательным для всех работодателей в Казахстане

— Сегодня, 14:46
офис

pixabay.com


Сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на усиление защиты прав работников, повышение безопасности труда и развитие социального партнерства.

Работникам будут предоставлять время для обследований

Одним из ключевых изменений станет обязанность работодателей предоставлять сотрудникам время для прохождения скрининговых исследований с сохранением рабочего места и средней заработной платы.

При этом за отказ предоставить такой отпуск работодателям будет грозить ответственность.

Уведомления о скринингах будут приходить автоматически

Согласно поправкам, медицинские организации через цифровые сервисы смогут уведомлять работодателей о необходимости прохождения сотрудниками профилактических обследований.

В законе усиливают защиту прав работников

Также документ предусматривает расширение норм по защите частной жизни работников, уважению их чести и достоинства в сфере труда.

Кроме того, за работодателями закрепляется обязанность обеспечивать безопасные условия труда и соблюдать требования охраны труда.

Расширяются полномочия инспекторов по охране труда

Поправками также усиливаются права технических инспекторов по охране труда в рамках внутреннего контроля на предприятиях.

Дополнительно закон усиливает социальное партнерство на региональном уровне — теперь стороны трудовых отношений будут обязаны заслушивать отчеты о реализации соглашений.



