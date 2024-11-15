Что станет обязательным для всех работодателей в Казахстане





Сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на усиление защиты прав работников, повышение безопасности труда и развитие социального партнерства.

Работникам будут предоставлять время для обследований

Одним из ключевых изменений станет обязанность работодателей предоставлять сотрудникам время для прохождения скрининговых исследований с сохранением рабочего места и средней заработной платы.

При этом за отказ предоставить такой отпуск работодателям будет грозить ответственность.

Уведомления о скринингах будут приходить автоматически

Согласно поправкам, медицинские организации через цифровые сервисы смогут уведомлять работодателей о необходимости прохождения сотрудниками профилактических обследований.

В законе усиливают защиту прав работников

Также документ предусматривает расширение норм по защите частной жизни работников, уважению их чести и достоинства в сфере труда.

Кроме того, за работодателями закрепляется обязанность обеспечивать безопасные условия труда и соблюдать требования охраны труда.

Расширяются полномочия инспекторов по охране труда

Поправками также усиливаются права технических инспекторов по охране труда в рамках внутреннего контроля на предприятиях.

Дополнительно закон усиливает социальное партнерство на региональном уровне — теперь стороны трудовых отношений будут обязаны заслушивать отчеты о реализации соглашений.

В Костанайской области предприятия оштрафовали на миллионы тенге В Костанайская область сотрудники прокуратуры района имени Беимбета Майлина выявили нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия...

Воспитателя детсада осудили по делу об истязании 16 детей В Павлодаре суд вынес приговор воспитателю детского сада, признанной виновной в истязании 16 детей в...

Сельские дороги без асфальта предложили строить в Казахстане Депутат Мажилиса Ирина Смирнова предложила использовать альтернативные технологии при строительстве сельских дорог в Казахстане. Соответствующий...