Что станет обязательным для всех работодателей в Казахстане

Сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на усиление защиты прав работников, повышение безопасности труда и развитие социального партнерства.
Работникам будут предоставлять время для обследований
Одним из ключевых изменений станет обязанность работодателей предоставлять сотрудникам время для прохождения скрининговых исследований с сохранением рабочего места и средней заработной платы.
При этом за отказ предоставить такой отпуск работодателям будет грозить ответственность.
Уведомления о скринингах будут приходить автоматически
Согласно поправкам, медицинские организации через цифровые сервисы смогут уведомлять работодателей о необходимости прохождения сотрудниками профилактических обследований.
В законе усиливают защиту прав работников
Также документ предусматривает расширение норм по защите частной жизни работников, уважению их чести и достоинства в сфере труда.
Кроме того, за работодателями закрепляется обязанность обеспечивать безопасные условия труда и соблюдать требования охраны труда.
Расширяются полномочия инспекторов по охране труда
Поправками также усиливаются права технических инспекторов по охране труда в рамках внутреннего контроля на предприятиях.
Дополнительно закон усиливает социальное партнерство на региональном уровне — теперь стороны трудовых отношений будут обязаны заслушивать отчеты о реализации соглашений.
