В Костанайской области предприятия оштрафовали на миллионы тенге





В Костанайская область сотрудники прокуратуры района имени Беимбета Майлина выявили нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, более десяти промышленных предприятий на протяжении длительного времени работали без санитарно-защитных зон и необходимых санитарно-эпидемиологических заключений.

Среди нарушителей — асфальтобетонный завод и элеватор

По данным прокуратуры, нарушения выявлены у 11 объектов высокой эпидемической значимости. В их числе — асфальтобетонный завод, крупный элеватор, а также предприятия-недропользователи.

Санитарно-защитные зоны необходимы для снижения негативного воздействия на жителей и окружающую среду — шума, пыли, загрязняющих веществ, неприятных запахов и других вредных факторов.

Предприятия оштрафовали на миллионы тенге

В прокуратуре отметили, что отсутствие таких зон напрямую угрожает здоровью населения и экологии региона.

По постановлениям прокурора все предприятия привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила шесть миллионов тенге.

После вмешательства прокуратуры нарушения начали устранять

После проверки предприятия начали оформлять проекты санитарно-защитных зон и получать необходимые заключения.

Кроме того, уполномоченный орган вынес меры оперативного реагирования до полного устранения нарушений.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя районной службы санитарно-эпидемиологического контроля за отсутствие своевременного мониторинга.

