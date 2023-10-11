USD 467.63 EUR 547.69 RUB 6.36

В Костанайской области предприятия оштрафовали на миллионы тенге

— Сегодня, 15:07
Изображение для новости: В Костанайской области предприятия оштрафовали на миллионы тенге

pixabay.com


В Костанайская область сотрудники прокуратуры района имени Беимбета Майлина выявили нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, более десяти промышленных предприятий на протяжении длительного времени работали без санитарно-защитных зон и необходимых санитарно-эпидемиологических заключений.

Среди нарушителей — асфальтобетонный завод и элеватор

По данным прокуратуры, нарушения выявлены у 11 объектов высокой эпидемической значимости. В их числе — асфальтобетонный завод, крупный элеватор, а также предприятия-недропользователи.

Санитарно-защитные зоны необходимы для снижения негативного воздействия на жителей и окружающую среду — шума, пыли, загрязняющих веществ, неприятных запахов и других вредных факторов.

Предприятия оштрафовали на миллионы тенге

В прокуратуре отметили, что отсутствие таких зон напрямую угрожает здоровью населения и экологии региона.

По постановлениям прокурора все предприятия привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила шесть миллионов тенге.

После вмешательства прокуратуры нарушения начали устранять

После проверки предприятия начали оформлять проекты санитарно-защитных зон и получать необходимые заключения.

Кроме того, уполномоченный орган вынес меры оперативного реагирования до полного устранения нарушений.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя районной службы санитарно-эпидемиологического контроля за отсутствие своевременного мониторинга.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.