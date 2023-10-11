В Костанайской области предприятия оштрафовали на миллионы тенге

В Костанайская область сотрудники прокуратуры района имени Беимбета Майлина выявили нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Как сообщили в надзорном ведомстве, более десяти промышленных предприятий на протяжении длительного времени работали без санитарно-защитных зон и необходимых санитарно-эпидемиологических заключений.
Среди нарушителей — асфальтобетонный завод и элеватор
По данным прокуратуры, нарушения выявлены у 11 объектов высокой эпидемической значимости. В их числе — асфальтобетонный завод, крупный элеватор, а также предприятия-недропользователи.
Санитарно-защитные зоны необходимы для снижения негативного воздействия на жителей и окружающую среду — шума, пыли, загрязняющих веществ, неприятных запахов и других вредных факторов.
Предприятия оштрафовали на миллионы тенге
В прокуратуре отметили, что отсутствие таких зон напрямую угрожает здоровью населения и экологии региона.
По постановлениям прокурора все предприятия привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила шесть миллионов тенге.
После вмешательства прокуратуры нарушения начали устранять
После проверки предприятия начали оформлять проекты санитарно-защитных зон и получать необходимые заключения.
Кроме того, уполномоченный орган вынес меры оперативного реагирования до полного устранения нарушений.
Также к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя районной службы санитарно-эпидемиологического контроля за отсутствие своевременного мониторинга.
