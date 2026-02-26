Защита прав и безопасности несовершеннолетних требует скоординированных действий государственных органов и институтов гражданского общества. Об этом заявил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Файзуллин.

По данным полиции, в 2025 году несовершеннолетними совершено 37 преступлений (в 2024 году — 38). В отношении самих подростков зафиксировано 98 преступлений против 76 годом ранее.

Кроме того, выявлен 21 факт буллинга. Семеро несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством, ещё десять совершили попытки.

Отдельную тревогу вызывают преступления против половой неприкосновенности детей — зафиксировано 18 таких случаев. Анализ показал, что из шести детей, подвергшихся сексуальному насилию, пятеро воспитывались в неполных семьях.

Профилактика и личный контроль

В полиции отмечают, что активно проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях. Однако считают необходимым усилить межведомственную работу.

В частности, сельским акимам рекомендовано перейти к регулярному прямому общению с учащимися. Это позволит видеть реальную ситуацию в школах и формировать безопасную образовательную среду.

Также под особым контролем должны быть маршруты «дом – школа – секция». Внимание предлагается уделить заброшенным зданиям, открытым колодцам и состоянию дорожной инфраструктуры.

Кроме того, в регионе планируют пересмотреть требования к организации физической охраны в учебных заведениях.

