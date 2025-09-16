Необычное уголовное дело расследуют полицейские в Костанайской области. В центре истории — в Федоровском районе 30-летний мужчина, который вымогал крупную сумму у своего 36-летнего знакомого.

Как выяснили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, конфликт оказался не только финансовым, но и семейным. Бывшая жена потерпевшего сейчас состоит в браке с подозреваемым, а 11-летний сын живёт вместе с отчимом.

Этим обстоятельством мужчина и воспользовался. В июле он сообщил отцу ребёнка, что тот якобы стал виновником ДТП, и под этим предлогом получил 750 тысяч тенге. Позже придумал новую историю — будто мальчика задержала полиция, а «решить вопрос» удалось лишь за 650 тысяч тенге.

После этого подозреваемый стал требовать уже 1,5 миллиона тенге. По данным следствия, угрозы сопровождались постоянными звонками и даже вывозом потерпевшего в город «для разговора».

В итоге мужчина оказался под следствием по статье «Вымогательство».

Расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются.

