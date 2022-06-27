Семейный отдых закончился трагедией

Как стало известно, при купании на водохранилище поднялись волны, и двое братьев начали тонуть, спасать детей кинулись их дядя, тетя и бабушка, к сожалению спастись удалось лишь бабушке», — сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Трагедия произошла в городе Конаеве на необорудованном для купания месте в районе «Голубого залива», передает zakon.kz.

Утонули женщина 1990 года рождения, мужчина 1992 года рождения и двое детей 2007 и 2010 г.р.,

Тела двоих детей и мужчины извлечены из воды спасателями.

Согласно постановлению акима Алматинской области, в городе Конаеве имеются семь городских пляжей, на которых организовано дежурство спасателей. Места оборудованы спасательными вышками и другими необходимыми средствами для обеспечения безопасности людей при купании.

ДЧС Алматинской области просит граждан:

купаться только в специально оборудованных местах;

не умея плавать, не заходить в воду выше пояса;

не оставлять детей без присмотра у воды;

не употреблять спиртные напитки при отдыхе у воды;

не купаться при волнах и штормовой погоде.

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