В СМИ и социальных сетях распространяется информация о том, что согласно действующему законодательству Казахстана, статус многодетной семьи присваивается только при наличии шести и более детей.

В министерстве труда сообщили, что с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 857,9 тыс. человек на общую сумму 304,8 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 615,4 тыс. семей на сумму 265,8 млрд тенге; пособия награжденным матерям – 242,5 тыс. человек на сумму 39 млрд тенге.

В июне текущего года вышеуказанными выплатами в охвачены 867,4 тыс. человек на общую сумму 51,3 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 623,5 тыс. семей на сумму 44,8 млрд тенге; пособия награжденным матерям – 243,9 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

— с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;

— с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;

— с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;

— с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;

— с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

— награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП или 25 165 тенге;

— награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.

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