Серия краж аккумуляторов совершена в Костанае

В управление полиции города Костаная обратились пострадавшие.

В управление полиции города Костаная обратилось трое пострадавших, из машин которых были украдены аккумуляторы.

Преступления были совершены в ночное время, пострадали автомобили, находившиеся на стихийных стоянках возле домов.

Неизвестные вскрывали автомобили грубым способом, в одном эпизоде подозреваемые разбивали боковое окно, в двух других взламывали капот.

Полицейские начали в усиленном режиме патрулировать улицы города в ночное время, где помимо патрульных полицейских в дежурстве были задействованы сотрудники местной полицейской службы. Такая расстановка дополнительных сил дала результат — подозреваемые по трем эпизодам краж были задержаны.

— В ходе патрулирования были замечены трое подозрительных лиц по приметам, подходившим под описание. Выяснилось, что они причастны к серии краж. В этот вечер они вновь собирались совершить преступление, но полицейские предотвратили их замысел. В отношении подозреваемых 32-летнего, 36-летнего и 34-летнего ранее судимых, за подобные правонарушения мужчин, начато досудебное расследование по статье 188 ч. 3 «Кража», – отметил начальник управления полиции города Костаная Мейрам Базарбаев.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан о том, чтобы они не оставляли свои автомобили на стихийных стоянках и оборудовали их сигнализацией.

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