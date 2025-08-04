В организациях первичной медико-санитарной помощи Казахстана внедрен сестринский прием — это современная практика, которая, в первую очередь, позволяет повысить доступность врачебной помощи, освободив доктора от рутинных функций, обеспечить пациентов результатами исследований при обращении к специалисту и своевременной выдачей лекарственных средств.
Как рассказала главный внештатный специалист по сестринскому делу Кульзи Абенова, расширение ролей медсестры способствует раннему выявлению заболеваний и снижению осложнений у пациентов.
Чем отличается сестринский диагноз от врачебного?
Медицинская сестра не ставит врачебный диагноз. Вместо этого она определяет сестринский диагноз — то есть конкретную жалобу или проблему пациента, выявленную при опросе и осмотре. Это может быть, например, «длительный кашель», «зуд», «отеки ног», «повышенное давление» и т. д. Это официально регламентировано приказом №149, в котором утверждены коды сестринских диагнозов, и они не совпадают с врачебными.
Медицинская сестра проводит:
- доврачебный осмотр — измерение давления, роста, веса, осмотр кожи, лимфоузлов, новообразований;
- осмотры ротовой полости и молочных желез — для выявления признаков онкологических заболеваний;
- анкетирование и чек-листы — для оценки риска рака легких, заболеваний ЖКТ, сердца и сосудов;
- выявление групп риска по инфаркту и инсульту: определять ожирение, измерять давление, отправлять на ЭКГ, холестерин, липидный спектр;
- ведение пациентов с хроническими заболеваниями, например, при диабете: контроль сахара, уход за стопами, рекомендации по питанию.
- проведение опросов: узнать о питании, наличии проблем со сном, потерей или набором веса и т. д.;
- приглашение пациентов на скрининги и вакцинации;
- составление дальнейшего плана наблюдения за пациентами, стоящими на динамическом наблюдении с хроническими заболеваниями;
Может ли медсестра делать назначения ?
Медсестра не имеет права самостоятельно назначать лекарства, но может выписывать электронные рецепты на те препараты, которые ранее назначил врач, особенно для пациентов, находящихся на диспансерном учете к примеру, с гипертонией или диабетом. Если показатели в норме – пациент не идет к врачу, а получает свой препарат через медсестру.
Медицинская сестра обучает пациентов:
- правильному питанию особенно при сахарном диабете
- уходу за телом, кожей, ногтями, выбирать правильную обувь
- профилактике осложнений, например, как ухаживать за стопами при диабете
Эффективность работы медсестры расширенной практики показала ряд таких преимуществ, как уменьшение очередей на прием к врачу, экономия времени пациентов, большее внимание врачей к тяжелобольным, оперативное получение направлений в клинико-диагностическую лабораторию без ожидания приема врача. Министерством здравоохранения внедряется многоуровневая система профессионального роста: младшая медсестра → медсестра общей практики → медсестра с расширенными полномочиями. Медицинская сестра новой формации должна стать равноправным партнером врача, повышать свои компетенции и навыки для решения потенциальных и приоритетных проблем пациента.
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