Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 сентября.

Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.

И если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха. Подпитываемый холодными северными потоками, антициклон принесет первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетісу.

Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

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