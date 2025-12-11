В Тобыле начинают заселять новые многоэтажки в микрорайоне «Байтерек»

Новые многоэтажные дома в микрорайоне «Байтерек» в Тобыле готовят к заселению. Накануне в райцентре ввели в эксплуатацию 10 домов – это 450 квартир для очередников. Часть из этого жилья уже передана в реализацию через «Отбасы банк».

Шесть домов переданы банку, приём заявок идёт

Как сообщил начальник отдела Костанайского областного филиала «Отбасы банка» Амир Искендиров, шесть из десяти новостроек уже переданы финансовому институту.

По его словам, по домам под номерами 9 и 10 приём заявлений завершён, сейчас идёт этап квалификации – проверка доходов и документов участников. Результаты отбора ожидаются 26 декабря.

По домам № 6, 7 и 8 приём заявлений на конкурс продолжается.

Для трёх указанных домов заявки будут приниматься до 17 декабря. По ещё одной многоэтажке конкурс стартует с 15 декабря.

Кто может участвовать в конкурсе

Претендовать на покупку квартир в новых домах могут все очередники Костанайской области – сегодня в списке свыше 30 тысяч человек. Обязательное условие участия – наличие депозита в «Отбасы банке».

С этого года встать в очередь на жильё может любой казахстанец, который не имеет собственного жилья на протяжении последних пяти лет.

Очередников делят на две крупные группы. Первая – это граждане с первоочередным правом, всего восемь категорий: инвалиды I–II групп, многодетные семьи, ветераны и приравненные к ним, другие социально уязвимые категории. На них, по словам Амира Искендирова, приходится до 70% квартир, реализуемых по госпрограммам.

Оставшиеся 30% распределяются между очередниками, не относящимися к социально уязвимым категориям. Важным критерием при отборе является дата постановки на учёт: чем раньше человек оказался в очереди, тем выше его шансы.

Цена квадратного метра и условия ипотеки

Так как жильё реализуется по льготным программам, стоимость квадратного метра в «Байтереке» ниже рыночной и составляет 253 тыс. тенге. Для сравнения, в костанайском микрорайоне «Береке», где дома также строились при участии акимата, квадратный метр стоит 180 тыс. тенге.

По данным «Отбасы банка», для покупателей предусмотрен низкий первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья, а также льготные ставки кредитования от 2% до 5% в зависимости от категории заемщика. За подробными условиями в филиале рекомендуют обращаться непосредственно к менеджерам банка.

Как встать в очередь на жильё

Тем, кто ещё только планирует попасть в общую очередь на жильё, специалисты рекомендуют воспользоваться порталом orken.otbasybank.kz.

Для авторизации понадобится ЭЦП. После входа необходимо выбрать раздел «Подать заявку», подписать заявление на постановку на учёт как нуждающегося в жилье и дать согласие на сбор и обработку персональных данных.

Предупреждение для казахстанских водителей 11 декабря в ряде регионов страны — Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской областях, а также...

В Казахстане временно отменят плату на некоторых участках платных дорог В Казахстане временно уберут плату на части платных автодорог, передает LS. Председатель правления НК «КазАвтоЖол»...