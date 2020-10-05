Шерифы могут появиться в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД. Об этом рассказал начальник департамента кадровой политики Айдар Сайтбеков.
«Нами также планируется изучение модели шерифов, распространенной в США, Великобритании, Канаде и т.д.Здесь нам готово оказать содействие Посольство США в Казахстане», — сказал спикер.
Кроме того в стране разработан перечень факторов, которые могут способствовать созданию условий к совершению правонарушений – своеобразный чек-лист по безопасности. Использование такого чек-листа позволит принимать оптимальные решения по устранению причин, способствующих правонарушениям.
На этапе анализа полученных данных группой использовались такие инструменты анализа как модель САРА (сканирование, анализ, реагирование, ассесмент (оценка) и Треугольник преступности (проблема — место, цель/жертва, нарушитель).
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области