Шестидневка в Казахстане: Минпросвещения сделало важное заявление

— Сегодня, 11:34
В Казахстане школы могут самостоятельно принимать решение о введении шестидневной учебной недели. Об этом сообщила заместитель председателя комитета среднего образования Министерства просвещения Гульбакыт Жунусова, передает informburo.kz

По её словам, формат обучения зависит от особенностей конкретного учебного заведения: в одних школах действует пятидневка, в других — шестидневка. Окончательное решение принимается на уровне администрации.

Как уточнила Жунусова, на выбор влияет количество учащихся и статус школы. В гимназиях и лицеях учебная нагрузка выше, поэтому там чаще применяется шестидневная неделя.

При этом в Министерстве просвещения подчеркнули, что официального решения о массовом переходе на шестидневное обучение в стране не принималось.

Ранее также сообщалось о планах пересмотра образовательных стандартов и обновления учебников для 3, 4, 7, 8 и 9 классов.



