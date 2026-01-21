USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Школа №23 и бассейн ждут обновления: аким Костаная требует реальных действий

— Сегодня, 20:20
Изображение для новости: Школа №23 и бассейн ждут обновления: аким Костаная требует реальных действий

Аким Костаная Марат Жундубаев поднял вопрос капитального ремонта школы № 23 и восстановления бассейна. По его словам, объект давно нуждается в комплексном обновлении, однако ранее разработанный проект так и не был реализован.

Градоначальник отметил, что на подготовку проектной документации уже были потрачены бюджетные средства, но сам проект «пролежал на полке».

«Один проект сделали, потратили бюджетные деньги — и он просто лежит. Тогда зачем его вообще нужно было разрабатывать?» — задался вопросом аким.

По словам Марата Жундубаева, школа № 23 требует капитального ремонта в комплексе — не только здания, но и прилегающей территории. Сейчас большая часть участка фактически пустует и не используется.

— «У нас есть городская программа, и мы хотели хотя бы благоустроить территорию школы. Там большая площадь, которая сегодня выглядит как пустырь», — отметил он.

Отдельное внимание аким уделил необходимости восстановления бассейна. По его словам, в городе таких объектов немного, а потребность в них растёт.

— «Бассейн нужно делать. У нас их не так много. У детей и жителей должна быть возможность заниматься плаванием. Город растёт. Люди раньше ходили туда заниматься. Даже на платной основе — это нормально», — подчеркнул Жундубаев.

Аким поручил подключиться к проработке вопроса и подготовить служебную записку на имя акима области.

— «Этот вопрос надо поднимать. Нужно разработать проект и обязательно его реализовывать», — резюмировал глава города.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.