В связи с понижением температуры воздуха до –28–30 °C и скоростью ветра 6 м/с учащиеся школ города Костаная, обучающиеся в первую смену, будут переведены на дистанционный формат обучения.

Так, 26 января 2026 года на онлайн-обучение переходят учащиеся классов предшкольной подготовки (КПП), а также школьники 1–11 классов первой смены.

Родителей и учащихся просят следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.

