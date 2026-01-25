Информация для студентов Костанайской области
В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 января 2026 года в городе Костанае занятия для...
В связи с понижением температуры воздуха до –28–30 °C и скоростью ветра 6 м/с учащиеся школ города Костаная, обучающиеся в первую смену, будут переведены на дистанционный формат обучения.
Так, 26 января 2026 года на онлайн-обучение переходят учащиеся классов предшкольной подготовки (КПП), а также школьники 1–11 классов первой смены.
Родителей и учащихся просят следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.
