Школьников ждёт важная проверка: что изменится с 23 сентября

С 23 по 30 сентября в школах пройдёт первый этап промежуточного оценивания учеников 2–4 классов.
В 2026–2027 учебном году в начальных классах одновременно применяются формативное и промежуточное оценивание. Проверочные работы проводят после завершения разделов учебной программы.
Формат оценивания зависит от предмета:
- по казахскому или русскому языку школьники напишут диктант и выполнят задания на читательскую грамотность;
- по литературному чтению предусмотрены изложение или сочинение, а также задания на понимание текста;
- по математике проведут контрольную работу, во время которой проверят вычислительные навыки, понимание условия задачи, выбор способа решения и умение обосновать ответ.
На выполнение каждой работы отводится 40 минут. Максимальный результат для второклассников составляет 12 баллов, для учеников третьих классов — 14 баллов, четвёртых — 16 баллов.
Формативное оценивание продолжится в течение всей четверти. Учитель должен оценить каждого ребёнка как минимум на 30% проведённых уроков, охватив не менее половины учебных целей. Результаты выставляются по десятибалльной шкале.
Почерк не может быть основанием для снижения балла, если каллиграфия не входит в учебную цель. В первых классах балльное оценивание не проводится.
Цель нового подхода — определить, насколько хорошо ребёнок усвоил материал, оценить его прогресс и своевременно выявить темы, требующие дополнительной работы.
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