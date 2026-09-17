Школьников ждёт важная проверка: что изменится с 23 сентября





С 23 по 30 сентября в школах пройдёт первый этап промежуточного оценивания учеников 2–4 классов.

В 2026–2027 учебном году в начальных классах одновременно применяются формативное и промежуточное оценивание. Проверочные работы проводят после завершения разделов учебной программы.

Формат оценивания зависит от предмета:

по казахскому или русскому языку школьники напишут диктант и выполнят задания на читательскую грамотность;

по литературному чтению предусмотрены изложение или сочинение, а также задания на понимание текста;

по математике проведут контрольную работу, во время которой проверят вычислительные навыки, понимание условия задачи, выбор способа решения и умение обосновать ответ.

На выполнение каждой работы отводится 40 минут. Максимальный результат для второклассников составляет 12 баллов, для учеников третьих классов — 14 баллов, четвёртых — 16 баллов.

Формативное оценивание продолжится в течение всей четверти. Учитель должен оценить каждого ребёнка как минимум на 30% проведённых уроков, охватив не менее половины учебных целей. Результаты выставляются по десятибалльной шкале.

Почерк не может быть основанием для снижения балла, если каллиграфия не входит в учебную цель. В первых классах балльное оценивание не проводится.

Цель нового подхода — определить, насколько хорошо ребёнок усвоил материал, оценить его прогресс и своевременно выявить темы, требующие дополнительной работы.

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