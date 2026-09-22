Водитель Lada Granta погиб в ДТП с тремя автомобилями под Костанаем

Смертельная авария произошла на автодороге Костанай — Алматы — Екатеринбург вблизи посёлка Майколь Костанайского района.
По информации департамента полиции, в ДТП столкнулись три транспортных средства. Водитель автомобиля Lada Granta погиб на месте происшествия. Водителя грузовика DAF госпитализировали. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Департамент полиции призывает автомобилистов снижать скорость на участках дорожных работ, быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
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