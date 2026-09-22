Новорождённого из Костанайской области экстренно доставили самолётом в Астану

Авиация МЧС помогла транспортировать новорождённого жителя Костанайской области, которому потребовалась медицинская помощь.
Самолёт спасательного ведомства доставил младенца из Аркалыка в Астану. В транспортировке участвовали экипаж АО «Казавиаспас» и врачи санитарной авиации.
После прибытия в столицу новорождённого вместе с матерью передали специалистам медицинского учреждения для дальнейшего оказания необходимой помощи.
Напомним, реконструированный аэропорт Аркалыка возобновил работу после более чем 30-летнего перерыва. Первый рейс он принял менее месяца назад — 22 августа.
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