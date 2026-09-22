USD 448.44 EUR 514.81 RUB 5.33

В Рудном женщина выпала из окна пятого этажа на крышу кафе

— Сегодня, 09:58
Изображение для новости: В Рудном женщина выпала из окна пятого этажа на крышу кафе

Кадр из видео


В Рудном спасатели оказали помощь женщине, упавшей из окна пятого этажа. Происшествие случилось в доме на улице 50 лет Октября.

Пострадавшая упала на крышу кафе, пристроенного к зданию. Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью спасательной верёвки и носилок аккуратно спустили женщину вниз.

После этого её передали бригаде скорой медицинской помощи. Информация о состоянии пострадавшей и обстоятельствах происшествия не сообщается.

В МЧС напомнили, что при возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.