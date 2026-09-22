В Рудном женщина выпала из окна пятого этажа на крышу кафе

В Рудном спасатели оказали помощь женщине, упавшей из окна пятого этажа. Происшествие случилось в доме на улице 50 лет Октября.
Пострадавшая упала на крышу кафе, пристроенного к зданию. Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью спасательной верёвки и носилок аккуратно спустили женщину вниз.
После этого её передали бригаде скорой медицинской помощи. Информация о состоянии пострадавшей и обстоятельствах происшествия не сообщается.
В МЧС напомнили, что при возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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