В Рудном впервые за полвека отремонтировали западный обход города





В Рудном завершился ремонт западного обхода города. Участок протяжённостью почти семь километров относится к дорогам республиканского значения. Стоимость проекта составила около 971 млн тенге.

За исключением ямочного ремонта, серьёзные работы на этой дороге не проводились около 50 лет. За это время покрытие сильно износилось: появились выбоины, трещины и колеи, а на отдельных участках асфальт практически исчез.

Как рассказал заместитель директора Костанайского областного филиала АО «НК „КазАвтоЖол“» Асхат Сагимбаев, дорожники отремонтировали основание, провели ресайклирование на двух километрах и фрезерование на четырёх километрах.

«Выполнено устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка. Все работы завершены в установленные сроки, даже с опережением графика», — сообщил Асхат Сагимбаев.

Всего в этом году средним ремонтом охвачено 163 километра дорог Костанайской области. Один из самых протяжённых проектов реализован на участках от границы Карабалыкского района до села Пешковка и от села Озёрного до Костаная. Здесь обновили почти 57 километров трассы.

Ещё 42 километра ремонтируют на дороге Денисовка — Житикара — Мюктыколь, которая ведёт к границе с Россией. Завершить работы планируют до 15 октября.

Одновременно дорожные службы готовятся к зимнему содержанию республиканских трасс. По данным областного филиала «КазАвтоЖола», уже заготовлено 4770 кубометров песка из необходимых 9090. Также продолжается закупка соли и угля.

В 2026 году на содержание республиканских трасс предусмотрено около 3,5 млрд тенге. В «КажСервисе» работают более 200 человек. В распоряжении предприятия находятся 120 единиц спецтехники, большая часть которой предназначена для зимних работ.

Тепло дадут раньше октября: какие регионы начнут отопительный сезон В северных и восточных областях Казахстана отопительный сезон планируют начать до 1 октября. Сроки будут...

В Рудном женщина выпала из окна пятого этажа на крышу кафе В Рудном спасатели оказали помощь женщине, упавшей из окна пятого этажа. Происшествие случилось в доме...

Новорождённого из Костанайской области экстренно доставили самолётом в Астану Авиация МЧС помогла транспортировать новорождённого жителя Костанайской области, которому потребовалась медицинская помощь. Самолёт спасательного ведомства...