В Рудном впервые за полвека отремонтировали западный обход города

В Рудном завершился ремонт западного обхода города. Участок протяжённостью почти семь километров относится к дорогам республиканского значения. Стоимость проекта составила около 971 млн тенге.
За исключением ямочного ремонта, серьёзные работы на этой дороге не проводились около 50 лет. За это время покрытие сильно износилось: появились выбоины, трещины и колеи, а на отдельных участках асфальт практически исчез.
Как рассказал заместитель директора Костанайского областного филиала АО «НК „КазАвтоЖол“» Асхат Сагимбаев, дорожники отремонтировали основание, провели ресайклирование на двух километрах и фрезерование на четырёх километрах.
«Выполнено устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка. Все работы завершены в установленные сроки, даже с опережением графика», — сообщил Асхат Сагимбаев.
Всего в этом году средним ремонтом охвачено 163 километра дорог Костанайской области. Один из самых протяжённых проектов реализован на участках от границы Карабалыкского района до села Пешковка и от села Озёрного до Костаная. Здесь обновили почти 57 километров трассы.
Ещё 42 километра ремонтируют на дороге Денисовка — Житикара — Мюктыколь, которая ведёт к границе с Россией. Завершить работы планируют до 15 октября.
Одновременно дорожные службы готовятся к зимнему содержанию республиканских трасс. По данным областного филиала «КазАвтоЖола», уже заготовлено 4770 кубометров песка из необходимых 9090. Также продолжается закупка соли и угля.
В 2026 году на содержание республиканских трасс предусмотрено около 3,5 млрд тенге. В «КажСервисе» работают более 200 человек. В распоряжении предприятия находятся 120 единиц спецтехники, большая часть которой предназначена для зимних работ.
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