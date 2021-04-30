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Штормовое. О заморозках предупреждает ДЧС Костанайской области

rg.ru

Штормовое предупреждение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области, передает alau.kz

Ночью 1 мая в Костанайской области местами ожидаются заморозки 3 градуса.

Местами туман. Ветер западный днем местами 15-20 м/с.

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