Штормовое. О заморозках предупреждает ДЧС Костанайской области

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Штормовое предупреждение распространила пресс-служба ДЧС Костанайской области, передает alau.kz
Ночью 1 мая в Костанайской области местами ожидаются заморозки 3 градуса.
Местами туман. Ветер западный днем местами 15-20 м/с.
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