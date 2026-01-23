В Казахстане за незаконный вылов и уничтожение рыбы и других водных животных предусмотрены крупные финансовые санкции. Размер возмещения вреда рассчитывается в месячных расчётных показателях (МРП) и в 2026 году может достигать сотен тысяч и даже миллионов тенге за одну особь, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Наибольшие штрафы — за редкие виды

Самые жёсткие меры применяются за добычу редких и находящихся под особой охраной видов. За одну особь сырдарьинского лжелопатоноса, сельди, щуковидного жереха, каспийского и аральского лосося, белорыбицы, нельмы, кутума, усача, илийской маринки, каспийской миноги, тайменя, балхашского окуня, шипа, сибирского осетра, чаткальского подкаменщика, а также длиннопалого рака туркестанского подвида предусмотрено возмещение 300 МРП. В 2026 году эта сумма составляет 1 297 500 тенге за одну особь.

Для осетровых видов действуют отдельные нормы. За белугу и шип (икряные и яловые), а также за осетра (кроме сибирского), севрюгу, их гибриды и стерлядь взыскивается 100 МРП за каждый килограмм, что эквивалентно 423 500 тенге.

Промысловые и распространённые виды

Для ценных промысловых рыб установлены более низкие, но всё же ощутимые ставки. Так, за сиговые виды — сиг, рипус, ряпушку, пелядь, чир и муксун — предусмотрено 1,2 МРП, или 5 190 тенге за килограмм.

За белого амура, судака, сазана, карпа, жереха, берша, сома, налима, толстолобика, щуку и змееголова взыскивается 1,3 МРП — 5 622,5 тенге за килограмм.

Отдельная категория включает леща, плотву, воблу, рыбца, голавля, шемаю, подуста, османа, язя, карася, окуня, линя, ельца и обыкновенную маринку. За этих рыб установлен размер возмещения 0,4 МРП , или 1 730 тенге за килограмм.

Морские виды и беспозвоночные

За сельдь, черноспинку, кефаль, камбалу-глоссу и кильку предусмотрено возмещение 0,8 МРП, что составляет 3 460 тенге за килограмм.

Лососевые виды — радужная форель, ленок и сибирский хариус — оцениваются выше: 1,7 МРП, или 7 352,5 тенге за килограмм.

Отдельно установлен штраф за незаконную добычу каспийского тюленя — 193 МРП, или 834 725 тенге за одну особь. За длиннопалого рака (кроме туркестанского подвида) взыскивается 1,2 МРП за килограмм.

Кроме того, за незаконный вылов цист артемии салина и других водных беспозвоночных предусмотрено возмещение 3 МРП, что составляет 12 975 тенге за каждый килограмм сырого продукта.

