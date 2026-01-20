В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных, а также значительно ужесточить административные меры за нарушение требований по их защите.
Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, докладывая о ходе работы по исполнению поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая.
По его словам, изменения направлены на реализацию конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту персональной информации. В стране планируется перейти к политике «нулевой терпимости» в сфере обращения с цифровыми данными.
— «Мы увеличим лимит административных штрафов для тех, кто не соблюдает требования безопасности, в несколько раз и доведём их до 5 тысяч месячных расчётных показателей. Кроме того, предлагаем ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных», — заявил Ростислав Коняшкин.
Он подчеркнул, что развитие цифровых технологий и цифровая трансформация не должны происходить в ущерб безопасности граждан и защите их личных данных.
Новый район — новая жизнь: в Кунае первые семьи получили дома по госпрограмме
Доля в квартире — больше не приговор: очередникам упростили доступ к льготному жилью
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.