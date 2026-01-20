В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных, а также значительно ужесточить административные меры за нарушение требований по их защите.

Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, докладывая о ходе работы по исполнению поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая.

По его словам, изменения направлены на реализацию конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту персональной информации. В стране планируется перейти к политике «нулевой терпимости» в сфере обращения с цифровыми данными.

— «Мы увеличим лимит административных штрафов для тех, кто не соблюдает требования безопасности, в несколько раз и доведём их до 5 тысяч месячных расчётных показателей. Кроме того, предлагаем ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных», — заявил Ростислав Коняшкин.

Он подчеркнул, что развитие цифровых технологий и цифровая трансформация не должны происходить в ущерб безопасности граждан и защите их личных данных.