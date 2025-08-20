В Костанае обсудили новые нормы недавней жилищной реформы. 15 сентября в Казахстане вступает в силу обновленный Закон по вопросам ЖКХ, который теперь сможет регулировать отношения между дом управляющими организациями и жильцами многоэтажек. А, тем временем, жилищная инспекция обретет новые полномочия, чтобы следить за прозрачностью работы таких компаний.

Этим летом в Казахстане активно обсуждалась масштабная жилищная ремоформа. А именно, новшества, внесённые в закон по вопросам ЖКХ. Главой государства этот документ уже подписан, но, в силу вступит только 15 сентября. Сегодня в Костанае состоялась встреча с представителями парламента и министерства промышленности, которые разъясняли новые нормы реформы. Разработчики, при модернизации документа, опирались, в первую очередь, на проблемы домоуправляющих организаций и жильцов многоэтажек, которые не могут найти свое решение долгие годы.

«Кооперативы собственников квартир, они в разных формах сейчас зарегистрированы есть КСПК, есть КСП, есть КСК и так далее. Все они будут на сегодня перерегистрироваться согласно новым требованиям в законодательстве. Это типовой устав, это соответствующий, значит, статус субъекта управления и так далее. Поэтому, все КСК в течении года, согласно переходным положениям закона должны будут перерегистрировать свои юрлица», — говорит депутат мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева.

А, перерегистрироваться они могут, к примеру в ОСИ, если соответствуют параметрам или стать субъектом НСУ — непосредственного совместного управления. При этом нынешние КСК, после этой процедуры сохраняют статус некоммерческих организаций, а значит, весь полученный доход должен направляться исключительно на уставные цели — содержание и обслуживание домов. Поправки также направлены на прозрачность доходов и расходов организаций. Субъекты управления продолжат предоставлять отчеты, при этом теперь, у жилищной инспекции появляются реальные полномочия контролировать денежные операции компаний.

«Штрафы, новым законодательством предусмотрены в том случае, если идет не открытие счетов, если не предоставляются отчеты жителям и не передаются документы от одного субъекта управления — другому. Это, как правило, у нас от застройщика к ОСИ», — объяснила депутат.

Что касается ОСИ, то у них будет больше полномочий и ответственности. Например, председатель избирается на 3 года с возможностью переизбрания, ОСИ может привлекать управляющую компанию или профессионального управляющего.

«Субъектность у ОСИ она состоялась, у нас очень много успешных ОСИ. У них никаких перерегистраций не предвидится, у них есть некоторые улучшающие моменты. Но, тем не менее. Однодомный КСК, который на сегодня имеется в практике, они перерегистрируются не в КСК, а в ОСИ, потому что по факту, однодомный КСК это ОСИ по всем признакам», — сказала Екатерина Смышляева.

Сегодня на встрече люди могли задавать спикерам вопросы и озвучивать предложения, которые бы могли рассмотреть парламентарии. Например, одна из извечных проблем — подвалы, а точнее то, что этим общедомовым имуществом по факту владеет или арендует кто-то другой. К примеру, там открыли магазин или, как это часто бывает, гейм клуб. Екатерина Смышляева отметила, что это происходило по всей стране до момента регистрации кондоминиума.

«Нарушения имеются, исковая давность там маленькая. Сейчас как бы там предложение прозвучало от коллег, что нужно исковую давность, согласна, менять, посмотрим на этот момент. Другой вопрос, что сейчас, тогда, когда это уже часть кондоминиума, отчуждение происходит согласно нормам закона только с согласия жителей. Для новых домов эта проблема уже не очень актуальна», — говорит депутат.

Вместе с тем, мы поинтересовались о том, что же все таки делать с детскими площадками во дворах. Аким Костаная Марат Жандубаев не раз заявлял о том, что у них с местными ПКСК и ОСИ заключен меморандум на их содержание. Но, на практике, все происходит совершенно иначе. А сами дом обслуживающие организации, в большинстве своем, не желают отвечать за это имущество.

Детские площадки, как правило, строятся не на территории кондоминиума. Если на территории кондоминиума, то да, передача уже более очевидная. Но, когда это не территория кондоминиума, детская площадка стоит, например. на территории общегородской, то в данном случае только по договоренности с ОСИ и КСК. Но, на сегодня ОСИ и КСК не такие богатые, будем так говорить», — объяснила депутат Екатерина Смышляева.

Если вернуться к поправкам, которые скоро вступят в силу, то вне зависимости от форм управления у всех организаций должны быть отдельные текущие и накопительные счета на каждую многоэтажку, а протоколы собраний и опросные листы приравниваются к официальным документам. Кроме того должна быть ежемесячная отчётность перед собственниками.

