Костанай продолжают благоустраивать. Конечно, в первую очередь стиль городу задают красивые и современные многоэтажки, однако, внешний вид магазинов и ларьков тоже играет роль. На сегодня в областном центре больше полутора тысяч торговых объектов, чей внешний вид должен соответствовать единому архитектурному облику Костаная.

Но, как оказалось, не все предприниматели хотят это делать.

«Дополнительно велась работа с предпринимателями по благоустройству прилегающих территорий- высадке цветов, озеленению, установке клумб и поддержанию чистоты. Контроль исполнения ведётся на постоянной основе: еженедельно проходят рейды, а последний из них проведён совместно с телеканалом «Алау». Сюжет позволил публично осветить проблему неухоженных фасадов и привлечь внимание горожан, однако стоит отметить, что часть предпринимателей пока не выполнила рекомендации, и работа в этом направлении продолжается. В случаях игнорирования требований предприниматели привлекаются к административной ответственности по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Нарушение правил благоустройства», — руководитель отдела предпринимательства Мира Казкеева.

Штраф на физических лиц в размере 20 МРП или 78640 тенге, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП или 117960 тенге, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП 157280 тенге, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП или 393200 тенге.

«С начала года местной полицейской службой составлено 483 протоколов в виде предупреждения, из них вынесено 34 штрафа на общую сумму 3 597 780 тенге. Эти меры являются эффективными: после привлечения к ответственности большинство владельцев магазинов и объектов торговли устранили выявленные нарушения и привели свои территории в порядок», — отметила Казкеева.

