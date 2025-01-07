Фейерверки и громкая музыка – неизменные атрибуты Нового года, но всем важно помнить о правилах, которые регулируют уровень шума и предусматривают наказания за их нарушение, сообщает Polisia.kz.

К примеру, в 02.40 часов в полицию позвонили жильцы из квартиры по улице Бухар Жырау в городе Павлодаре, заявившие, что живущие за стенкой соседи нарушают ночной покой и тишину. Самостоятельные попытки утихомирить привели к скандалу. Прибывшим полицейским хозяин квартиры объяснил, что новогодние праздники — это время, когда люди собираются вместе с семьей и друзьями, чтобы отметить событие шумно и весело.

Однако, несмотря на всеобщее приподнятое настроение, важно помнить о соседях и окружающих, чтобы веселье не превратилось в нарушение общественного порядка. В другом случае, за помощью к полицейским обратилась уставшая от громыхающей музыки жительница квартиры по улице Ломова. Соседка снизу именно ночью включает музыку на максимальную громкость. И происходит это частенько, даже в будни, когда с утра всем на работу. Поговорить с ней не получается, все время при разговоре назревает скандал.

Стоит отметить, что с начала 2025-го года к административной ответственности за нарушение тишины привлечены 106 жителей региона. Со всеми нарушителями проведена профилактическая работа по недопущению впредь подобных фактов. Руководствуясь принципом «Закон и порядок», полиция советует уважать покой своих соседей и не забывать о законе, который предусматривает административную ответственность за нарушение покоя и тишины граждан.

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