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Сильно метёт. Школьников каких классов оставили дома?

Информация для учащихся школ Костанайской области.

В Мендыкаринском районе на дистанционное обучение переводится вторая смена Боровская школа гимназия имени А. Чутаева.

Лисаковск. Усиление ветра со снегом, учащиеся 1-5 классов (2 смены) переведены на дистанций формат обучения.

На улице от -3 до -9 градусов, снежная метель. Учащиеся КПП-11класса второй смены школ Карабалыкского района переходят на дистанционное обучение.

Житикаринский район. В связи с усилением ветра 12 м/с, порывы до 18 м/с, метелью, занятия с 0 по 4 кл. 2 смены переводятся в дистанционный формат обучения.

Наурзумский район вторая смена переводится на дистанционное обучение.

Аулиекольский район, занятия 2-й смены с 0 по 9 классы переводятся на дистанционный формат, буран.

Материал дополняется.

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