В Костанайской области ожидается морозная погода без осадков. На юге региона прогнозируется низовая метель. На западе, севере и востоке области местами туман.
Ветер северо-восточный и восточный — 9–14 м/с, на юге области порывы усилятся до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 25–30 градусов мороза, на севере области — до 33 мороза, на юге — 15–20 ниже нуля. Днём ожидается 20–25 градусов мороза, на севере — до 28, на юге — 10–15 ниже нуля.
Погода в городе Костанай
В Костанае прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный — 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — 27–29 градусов мороза, днём — 23–25 ниже нуля.
