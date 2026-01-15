Из-за сильных морозов и неблагоприятных погодных условий в ряде районов Костанайской области 15 января 2026 года учащихся второй смены перевели на дистанционный формат обучения.

В Мендыкаринском районе при температуре воздуха около –27 градусов принято решение о переводе второй смены школ на дистанционное обучение.

Костанай, Рудный, Аулиекольский район. Дети учатся в штатном режиме.

В Житикаринском районе температура воздуха утром составила –28,4°С, скорость ветра — 3–8 м/с. В связи с этим 15 января на дистанционный формат обучения переведены учащиеся КПП, а также ученики 1–9 классов второй смены.

В Карабалыкском районе температура опустилась до –29°С, при скорости ветра до 16 м/с. Здесь на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов второй смены.

В районе им. Беимбета Майлина при температуре воздуха –31 °C принято решение о переводе всей второй смены школ на дистанционное обучение.

В Лисаковске утром температура воздуха составила –27 °C, скорость ветра — около 5 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 2–7 классов второй смены городских школ.

В Узункольском районе при температуре воздуха около –30 градусов занятия для учащихся КПП и 1–11 классов второй смены переведены на дистанционное обучение.

В Фёдоровском районе при температуре –28 градусов на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 2–6 классов второй смены.

В Алтынсаринском районе в связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены все учащиеся 0–11 классов, обучающиеся во вторую смену.

Решения приняты в целях обеспечения безопасности детей и с учётом погодных условий. Родителям и учащимся рекомендуют следить за официальной информацией отделов образования и школ.

