В ряде городов и районов Костанайской области из-за сильных морозов учащиеся второй смены переведены на дистанционное обучение.

Так, 22 января 2026 года в Костанае при температуре воздуха –28…–30 градусов и скорости ветра 6 м/с на онлайн-формат обучения переведены учащиеся КПП и 1–11 классов второй смены.

В Житикаринском районе при температуре –28°С и скорости ветра 2 м/с дистанционно будут обучаться учащиеся КПП и 1–9 классов второй смены.

В районе Беимбета Майлина из-за морозов до –32°С занятия для второй смены также переведены на дистанционный формат.

В Узункольском районе в связи с неблагоприятными погодными условиями (–30°С) на онлайн-обучение перешли учащиеся КПП и 1–9 классов второй смены.

В Алтынсаринском районе дистанционный формат обучения введён для учащихся 0–11 классов, обучающихся во вторую смену.

Отдел образования города Рудного УОаКО сообщил о переводе школьников на дистанционный формат обучения.

В соответствии с Правилами организации учебного процесса по дистанционному обучению в организациях среднего, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе при неблагоприятных погодных метеоусловиях, а также при введении чрезвычайного положения, ограничительных и карантинных мероприятий, утверждёнными приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 2 мая 2025 года № 103, 22 января 2026 года занятия во вторую смену для учащихся 0–11 классов будут проходить в дистанционном формате.

Температура воздуха -31 скорость ветра 11м/с. Учащиеся КПП, 1-11 классов 2 смены школ Карабалыкского района 22 января 2026 года переводятся на дистанционный формат обучения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся 0–11 классов, обучающиеся во 2-ю смену переводятся на дистанционный формат обучения в Сарыкольском и Карасуском районах.

Аналогичное решение принято и в Мендыкаринском районе. При температуре воздуха –30…–32 градуса учащиеся 0–11 классов второй смены будут обучаться дистанционно.

Решения о переводе на онлайн-обучение приняты в целях обеспечения безопасности школьников в условиях сильных морозов.

