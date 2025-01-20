Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 января представили синоптики Казгидромета.

Сильные осадки, метель, ветер и резкое понижение температуры по всей стране

21-22 января под влиянием Северо-западного циклона на большей части страны пройдут осадки:

в северных регионах снег, временами сильный снег;

на востоке, юге и юго-востоке Казахстана — сильные осадки в виде дождя и снега.

Также по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра 15-28 м/с, на востоке, юге и юго-востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Однако, в тыл этого теплого и влажного циклона смещается холодный антициклон, с которым ожидается резкое понижение температуры по всей стране в северной половине до 25-35 мороза, в южной — до 15-25 мороза.

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