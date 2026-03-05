В Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, ночью на севере и востоке региона возможен небольшой снег и низовая метель.
Днём осадки в виде дождя и снега прогнозируются на западе, севере и юге области. Местами также ожидаются низовая метель и гололёд.
Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 9–14 метров в секунду. В отдельных районах на западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на юге области — 5–10 градусов ниже нуля. Днём ожидается 3–8 градусов мороза , на юге — около 0 градусов.
В Костанае прогнозируется облачная погода. Днём возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололёд. Ночью и утром ожидается туман.
Температура воздуха в областном центре ночью составит 17–19 градусов мороза, днём — 3–5 градусов ниже нуля.
