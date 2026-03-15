В Костанайской области прогнозируется переменная облачность без осадков. По данным синоптиков, на западе, севере и юге региона в ближайшие сутки ожидается туман.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов мороза, днём ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Костанае также прогнозируется переменная облачность без осадков. В утренние и ночные часы возможен туман. Ветер юго-западный 5–10 м/с .

Температура воздуха в областном центре ночью составит 5–7 градусов мороза, днём — от 0 до 2 градусов тепла.

