В Костанайской области осадков не прогнозируется. На востоке и юге региона ожидается туман. Ветер юго-западный со скоростью 9–14 м/с, днём на западе и севере области возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8–13 градусов мороза, на юго-востоке области — до 16 градусов мороза. Днём столбики термометров покажут 2–7 градусов мороза, на юго-востоке региона — до 11 градусов мороза.

Погода в Костанай

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью — 11–13 градусов мороза, днём — 4–6 градусов мороза.

Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности при усилении ветра и тумане.

