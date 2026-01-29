В Костанайской области осадков не прогнозируется. На востоке и юге региона ожидается туман. Ветер юго-западный со скоростью 9–14 м/с, днём на западе и севере области возможны порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8–13 градусов мороза, на юго-востоке области — до 16 градусов мороза. Днём столбики термометров покажут 2–7 градусов мороза, на юго-востоке региона — до 11 градусов мороза.
Погода в Костанай
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью — 11–13 градусов мороза, днём — 4–6 градусов мороза.
Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности при усилении ветра и тумане.
Бесплатное питание: пособия казахстанцев начали учитывать как доход семьи
В Казахстане выпускников вузов могут призывать на контрактную службу
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.