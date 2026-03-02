В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали инициативу об отмене 50-процентной скидки на штрафы для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, передает informburo.kz
С предложением выступал сенатор Марат Кожаев. Он предлагал лишать права на оплату штрафа со скидкой тех граждан, которые совершают более десяти однотипных нарушений ПДД в год. В начале февраля сенатор сообщил, что правительство якобы поддержало данную инициативу.
Однако в МВД уточнили, что соответствующее заключение правительства не предусматривает её одобрения.
В ведомстве пояснили, что инициатива не поддержана из-за необходимости детальной законодательной проработки, проведения дополнительного анализа и определения градации нарушений по степени общественной опасности. При этом в министерстве подчеркнули, что в целом поддерживают идею ужесточения ответственности для водителей, систематически нарушающих правила, в целях стабилизации дорожной ситуации и снижения числа ДТП.
Ранее в Жамбылской области был выявлен водитель, который за год допустил 155 нарушений ПДД: 126 раз он превысил скорость и 29 раз проигнорировал требования дорожных знаков и разметки.
