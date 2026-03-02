В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали инициативу об отмене 50-процентной скидки на штрафы для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, передает informburo.kz

С предложением выступал сенатор Марат Кожаев. Он предлагал лишать права на оплату штрафа со скидкой тех граждан, которые совершают более десяти однотипных нарушений ПДД в год. В начале февраля сенатор сообщил, что правительство якобы поддержало данную инициативу.

Однако в МВД уточнили, что соответствующее заключение правительства не предусматривает её одобрения.

В ведомстве пояснили, что инициатива не поддержана из-за необходимости детальной законодательной проработки, проведения дополнительного анализа и определения градации нарушений по степени общественной опасности. При этом в министерстве подчеркнули, что в целом поддерживают идею ужесточения ответственности для водителей, систематически нарушающих правила, в целях стабилизации дорожной ситуации и снижения числа ДТП.

Ранее в Жамбылской области был выявлен водитель, который за год допустил 155 нарушений ПДД: 126 раз он превысил скорость и 29 раз проигнорировал требования дорожных знаков и разметки.

Жизнь трёхмесячной девочки оборвалась в ДТП в Костанайской области 27 февраля на автодороге международного значения Алматы — Екатеринбург произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили...

Февраль выдался тяжёлым: Центр Костаная разделят на участки В Костанае на аппаратном совещании обсудили ситуацию с уборкой снега. Аким города Марат Жундубаев отметил,...

Снег и кладбище под водой: аким Костаная потребовал навести порядок В Костанае на очередном совещании вновь подняли вопрос очистки областного центра от снега. Аким города Марат...