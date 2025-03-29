Необходимо оснащать опасные участки видеокамерами и освещением, усилить патрулирование. Об этом заявил генпрокурор РК Берик Асылов.

«Вызывает тревогу резкий рост ДТП: +67% за год, +79% пострадавших. Особенно в Атырау, Костанае, Актобе, Жетысу. 72% смертей — на трассах,- отметил Берик Асылов.

Он поручил контролировать режим труда водителей, обеспечить соблюдение правил перевозки детей.

«С участием международных экспертов запускаем пилотный проект по анализу безопасности — в Талгаре и Рудном»,- отметил генеральный прокурор страны.

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