Необходимо оснащать опасные участки видеокамерами и освещением, усилить патрулирование. Об этом заявил генпрокурор РК Берик Асылов.
«Вызывает тревогу резкий рост ДТП: +67% за год, +79% пострадавших. Особенно в Атырау, Костанае, Актобе, Жетысу. 72% смертей — на трассах,- отметил Берик Асылов.
Он поручил контролировать режим труда водителей, обеспечить соблюдение правил перевозки детей.
«С участием международных экспертов запускаем пилотный проект по анализу безопасности — в Талгаре и Рудном»,- отметил генеральный прокурор страны.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.