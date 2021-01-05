Ситуацию с коронавирусом удастся переломить к концу 2022 года — инфекционист

Ситуацию с коронавирусом в мире удастся переломить к концу 2022 года при условии вакцинации и разработки эффективного противовирусного препарата, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
«В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом. — Ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация… Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас. Но это если будет вакцинация и будут продолжать работать над созданием эффективных противовирусных препаратов», — рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава Российской Федерации по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области