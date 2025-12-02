Скандал вокруг бездомных животных: депутат заявил о дезинформации

Депутат мажилиса Парламента РК Константин Авершин выступил с обращением по поводу обсуждения законопроекта о бездомных животных. По его словам, вокруг темы распространяется недостоверная информация.

«В публичном пространстве звучат утверждения об отстреле животных, введении налогов на питомцев и других мерах, которых в законе нет. Людям подсовывают страхи вместо фактов», — заявил он.

Общество реагирует остро

Депутат отметил, что обеспокоенность граждан понятна и связана с опасениями по поводу жестокого обращения с животными.

При этом, по его словам, обсуждение нередко выходит за рамки конструктивного диалога: появляются оскорбления, переходы на личности и попытки дестабилизации ситуации.

«Дискуссию нельзя превращать в травлю. Такие действия должны получать правовую оценку», — подчеркнул Константин Авершин.

Безопасность и гуманность

Отдельно он остановился на самой проблеме бездомных животных. В ряде регионов фиксируются случаи нападений, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

При этом, как отметил депутат, важно разграничивать ситуации:

— в случае угрозы должны приниматься быстрые решения в рамках закона

— в обычной практике обращение с животными должно оставаться гуманным

Ответственность владельцев уже есть

По словам Константин Авершин, ряд требований уже закреплён в законодательстве. Речь идёт о чипировании животных, ответственности владельцев и контроле со стороны местных органов.

Он призвал граждан внимательно изучать нормы закона, чтобы избежать недопонимания.

Усиление диалога и контроля

Депутат также подчеркнул необходимость расширения диалога между государственными органами, маслихатами и общественными организациями, включая зоозащитников.

По его мнению, важно обеспечить контроль на всех этапах — от отлова до содержания животных.

Жёсткая реакция на жестокость

В завершение Константин Авершин заявил, что случаи жестокого обращения с животными должны строго пресекаться.

«Такие нарушения должны получать жёсткую правовую оценку. При этом искажать закон и провоцировать общество недопустимо», — отметил он.

В Мажилисе подчеркнули, что работа над регулированием этой сферы будет продолжена с учётом баланса между безопасностью граждан и гуманным отношением к животным.

Мобильные переводы под контролем: кого начнут проверять в Казахстане В Казахстане в ближайшее время планируется начать проверки мобильных переводов граждан. Речь идёт о мерах...

Штраф без остановки: на дорогах Костаная заработают новые комплексы В Костанайской области продолжают усиливать контроль за соблюдением скоростного режима. Только в 2025 году с...

Неожиданно: лёд с озера вышел на трассу "Костанай-Кокшетау" На автодороге KAZ-03 Костанай–Кокшетау в районе посёлка Севастопольский завершены работы по ликвидации последствий ледового выхода...