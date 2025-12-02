Скандал вокруг бездомных животных: депутат заявил о дезинформации

Депутат мажилиса Парламента РК Константин Авершин выступил с обращением по поводу обсуждения законопроекта о бездомных животных. По его словам, вокруг темы распространяется недостоверная информация.
«В публичном пространстве звучат утверждения об отстреле животных, введении налогов на питомцев и других мерах, которых в законе нет. Людям подсовывают страхи вместо фактов», — заявил он.
Общество реагирует остро
Депутат отметил, что обеспокоенность граждан понятна и связана с опасениями по поводу жестокого обращения с животными.
При этом, по его словам, обсуждение нередко выходит за рамки конструктивного диалога: появляются оскорбления, переходы на личности и попытки дестабилизации ситуации.
«Дискуссию нельзя превращать в травлю. Такие действия должны получать правовую оценку», — подчеркнул Константин Авершин.
Безопасность и гуманность
Отдельно он остановился на самой проблеме бездомных животных. В ряде регионов фиксируются случаи нападений, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
При этом, как отметил депутат, важно разграничивать ситуации:
— в случае угрозы должны приниматься быстрые решения в рамках закона
— в обычной практике обращение с животными должно оставаться гуманным
Ответственность владельцев уже есть
По словам Константин Авершин, ряд требований уже закреплён в законодательстве. Речь идёт о чипировании животных, ответственности владельцев и контроле со стороны местных органов.
Он призвал граждан внимательно изучать нормы закона, чтобы избежать недопонимания.
Усиление диалога и контроля
Депутат также подчеркнул необходимость расширения диалога между государственными органами, маслихатами и общественными организациями, включая зоозащитников.
По его мнению, важно обеспечить контроль на всех этапах — от отлова до содержания животных.
Жёсткая реакция на жестокость
В завершение Константин Авершин заявил, что случаи жестокого обращения с животными должны строго пресекаться.
«Такие нарушения должны получать жёсткую правовую оценку. При этом искажать закон и провоцировать общество недопустимо», — отметил он.
В Мажилисе подчеркнули, что работа над регулированием этой сферы будет продолжена с учётом баланса между безопасностью граждан и гуманным отношением к животным.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.