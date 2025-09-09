 Ya Metrika Fast
USD 535.13 EUR 627.44 RUB 6.52

Сколько детей получили по 472 тыс. тенге на депозиты в РК

— Сегодня, 15:12
Изображение для новости: Сколько детей получили по 472 тыс. тенге на депозиты в РК

Фотовзято с сайта inbusiness.kz

Казахстанцы начали получать стартовый капитал в рамках программы «Келешек». Деньги получили 6 762 казахстанца, а общая сумма выплат достигла 1,6 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С начала 2025 года в Казахстане начала действовать Единая добровольная накопительная система «Келешек». Через нее граждане могут накопить деньги на оплату образования для своих детей – участниками программы могут стать казахстанцы в возрасте от 5 до 18 лет.

Особенность программы «Келешек» – стартовый капитал, который государство зачисляет на депозит AQYL для пятилетних детей:

  • стандартный размер – 60 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 235 920 тенге в 2025 году;
  • для детей-сирот – 120 МРП, то есть 471 840 тенге.

Как сообщает «Отбасы банк», казахстанцы, которые открыли депозит AQYL для своих пятилетних детей, уже получили стартовый капитал от государства. Деньги получили 6 762 ребенка, а общая сумма выплат достигла 1,6 млрд тенге :

  • 6 739 детей получили стандартную выплату – по 235 920 тенге;
  • 23 ребенка – повышенную, то есть по 471 840 тенге.

Деньги получили только те дети, которым исполнилось 5 лет в первом полугодии 2025 года. Детям, чей день рождения выпадает на второе полугодие, средства поступят в феврале 2026 года.

Как получить деньги от государства

Стартовый образовательный капитал в рамках программы «Келешек» зачисляется только на вклады AQYL. При этом, чтобы сохранить полученный стартовый капитал, казахстанцам придется ежегодно пополнять свой депозит до совершеннолетия своих детей:

  • стандартный размер взноса за год – 24 МРП (94 368 тенге в 2025 году);
  • для детей из социально уязвимых слоев населения – 12 МРП (47 184 тенге).

Если по итогам года необходимая сумма не будет внесена, то стартовый капитал от государства вернется в бюджет. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.

@Автор: Илья Манаев


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.