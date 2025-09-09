Казахстанцы начали получать стартовый капитал в рамках программы «Келешек». Деньги получили 6 762 казахстанца, а общая сумма выплат достигла 1,6 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
С начала 2025 года в Казахстане начала действовать Единая добровольная накопительная система «Келешек». Через нее граждане могут накопить деньги на оплату образования для своих детей – участниками программы могут стать казахстанцы в возрасте от 5 до 18 лет.
Особенность программы «Келешек» – стартовый капитал, который государство зачисляет на депозит AQYL для пятилетних детей:
- стандартный размер – 60 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 235 920 тенге в 2025 году;
- для детей-сирот – 120 МРП, то есть 471 840 тенге.
Как сообщает «Отбасы банк», казахстанцы, которые открыли депозит AQYL для своих пятилетних детей, уже получили стартовый капитал от государства. Деньги получили 6 762 ребенка, а общая сумма выплат достигла 1,6 млрд тенге :
- 6 739 детей получили стандартную выплату – по 235 920 тенге;
- 23 ребенка – повышенную, то есть по 471 840 тенге.
Деньги получили только те дети, которым исполнилось 5 лет в первом полугодии 2025 года. Детям, чей день рождения выпадает на второе полугодие, средства поступят в феврале 2026 года.
Как получить деньги от государства
Стартовый образовательный капитал в рамках программы «Келешек» зачисляется только на вклады AQYL. При этом, чтобы сохранить полученный стартовый капитал, казахстанцам придется ежегодно пополнять свой депозит до совершеннолетия своих детей:
- стандартный размер взноса за год – 24 МРП (94 368 тенге в 2025 году);
- для детей из социально уязвимых слоев населения – 12 МРП (47 184 тенге).
Если по итогам года необходимая сумма не будет внесена, то стартовый капитал от государства вернется в бюджет. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.
