Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре и январе?

В декабре 2021 года казахстанцев ожидает 13 выходных дней. В этом месяце в стране отмечают два государственных праздника. А январь начнётся с новогодних выходных, передает informburo.kz

1 декабря, среда – День Первого Президента РК.

16-17 декабря, четверг и пятница – День Независимости.

1 и 2 января – Новый год. Эти дни приходятся на субботу и воскресенье. По закону «О праздниках», при совпадении выходного и праздничного дней выходным днём является следующий после праздничного рабочий день. То есть 3 и 4 января (понедельник и вторник) будут выходными.

7 января (пятница) – православное Рождество, тоже выходной день.

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