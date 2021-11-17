Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре и январе?

zakon.kz
В декабре 2021 года казахстанцев ожидает 13 выходных дней. В этом месяце в стране отмечают два государственных праздника. А январь начнётся с новогодних выходных, передает informburo.kz
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1 декабря, среда – День Первого Президента РК.
16-17 декабря, четверг и пятница – День Независимости.
1 и 2 января – Новый год. Эти дни приходятся на субботу и воскресенье. По закону «О праздниках», при совпадении выходного и праздничного дней выходным днём является следующий после праздничного рабочий день. То есть 3 и 4 января (понедельник и вторник) будут выходными.
7 января (пятница) – православное Рождество, тоже выходной день.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области