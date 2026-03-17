Чтобы рассчитывать на достойные пенсионные выплаты, важно начинать формировать накопления с молодого возраста. Стремление получать больше денег «на руки» сейчас может привести к серьёзным финансовым трудностям в будущем, передает nur.kz
Миллионы казахстанцев без пенсионных отчислений
По данным источника, около 3 млн казахстанцев не делают обязательные пенсионные взносы. Это значительно превышает официальные показатели неформальной занятости.
Всего в стране насчитывается около 9,7 млн человек рабочей силы. Из них 6,7 млн хотя бы раз осуществляли пенсионные отчисления по итогам 2025 года. При этом 5,3 млн — наёмные работники, а 1,4 млн — самозанятые.
Эксперты отмечают, что часть населения работает неофициально или скрывает реальные доходы.
Кто рискует остаться без достойной пенсии
Основными причинами отсутствия пенсионных отчислений остаются:
работа без трудового договора, когда зарплата выплачивается «в конверте»;
оформление как самозанятых или ИП при фактической работе в офисе.
В обоих случаях основную выгоду получает работодатель, экономя на обязательных отчислениях.
Чем опасна неофициальная занятость
Отсутствие официального трудоустройства лишает казахстанцев ряда важных гарантий:
медицинского страхования (ОСМС);
защиты при несчастных случаях на работе;
социальных выплат при потере работы;
больничных и оплачиваемого отпуска;
полноценной пенсии в будущем.
Кроме того, при минимальных отчислениях снижается размер всех выплат — от базовой пенсии до накопительной.
Почему важно думать о будущем уже сейчас
Пенсионная система Казахстана включает государственную и накопительную части. При этом именно личные накопления формируют основную сумму будущей пенсии.
Если в молодости отчисления отсутствуют или минимальны, в старости выплаты также окажутся низкими. В отдельных случаях можно лишиться части положенных выплат.
Эксперты предупреждают: попытка сэкономить на налогах и отчислениях сегодня может привести к потере социальной защиты и финансовой стабильности в будущем.
@Автор Марлен Мауленкулов
