Сколько раз можно снимать пенсионные накопления в Казахстане

Программа использования пенсионных накоплений была внедрена в 2021 году. О том, сколько раз казахстанцы могут воспользоваться деньгами из ЕНПФ и когда можно подать последнюю заявку до увеличения порогов минимальной достаточности, передает nur.kz

Казахстанцы могут изъять часть своих пенсионных накоплений на различные цели:

жилищные – на покупку жилья или участка, пополнение сберегательного жилищного счета, проведение ремонта или погашение ипотеки и так далее;

лечение – можно оплатить медицинские услуги за счет пенсионных денег;

инвестирование – передать частным управляющим компаниям.

На фоне определенных изменений в правилах программы у населения возникают некоторые вопросы:

сколько попыток доступно казахстанцам для изъятия денег;

когда будет крайний срок для заявок по старым порогам достаточности (ПМД).

Ответы на самые актуальные вопросы вкладчиков предоставили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

Сколько раз можно снять деньги

Согласно сообщению пресс-службы ЕНПФ, ограничения по заявкам для вкладчиков устанавливает только один фактор – порог минимальной достаточности. То есть, если казахстанцы уже сняли все доступные средства, а оставшаяся сумма не превышает ПМД, то уже физически не будет достаточного объема денег для изъятия.

Например, 50-летний казахстанец имеет на пенсионном счете 5,5 млн тенге. Действующий до апреля 2022 года ПМД равен 4,47 млн тенге. В итоге для снятия ему доступны 1,03 млн тенге. Эти деньги вкладчик может изымать либо сразу, либо с помощью нескольких заявок, пока общая сумма накоплений не дойдет до 4,47 млн тенге – минимального порога. То есть, если после первой одобренной и исполненной заявки на пенсионном счете оставались или снова накопились средства свыше ПМД, то казахстанцы могут изымать их без ограничений, но до достижения порога достаточности.

Когда примут последние заявки по старым ПМД

Напомним, что с 1 апреля 2022 года минимальный порог достаточности будет увеличен почти в два раза. Например, граждане в возрасте 50 лет должны будут иметь минимум 7,43 млн тенге на пенсионном счете вместо 4,47 млн тенге.

«ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно. Поэтому рекомендуем подать заявление своему банку-уполномоченному оператору заранее – не позднее 28-29 марта 2022 года», – указывается в сообщении пресс-службы ЕНПФ.

При этом заявки можно подавать и в выходные. Но их обработка проводится только в рабочие дни.

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